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Сток Сити - Брайтон
Сток Сити - Брайтон: обзор матча 10 февраля 2018
Сток Сити
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
68'
Д. Шакири
32'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Брайтон
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Э. Питерс
68'
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Искьердо
Пас отдал
Д. Стивенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Зума
26
Бауэр
7
Аллен
24
Флетчер
5
Ндиайе
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
92
Диуф
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
13
Гросс
16
Стивенс
18
Скелотто
24
Проппер
7
Мач
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Сток Сити
Брайтон
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Сток Сити - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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