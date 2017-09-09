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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 09 сентября 2017
Лестер
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Челси
62'
Д. Варди (П)
41'
А. Мората
50'
Н. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
Желтая карточка
О. Ндиди
84'
78'
Замена
Э. Азар
️️️️
С. Фабрегас
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Джеймс
78'
74'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
В. Мозес
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Варди
62'
50'
ГОЛ! 0:2!
Н. Канте
Пас отдал
А. Рюдигер
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
46'
Замена
Э. Кинг
️️️️
И. Слимани
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
37
Джеймс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
21
Мората
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
19
Слимани
10
Кинг
10
Кинг
19
Слимани
37
Джеймс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
37
Джеймс
11
Мозес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
11
Мозес
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
4
Фабрегас
10
Азар
10
Азар
4
Фабрегас
Остались в запасе
Лестер
Челси
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лестер - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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