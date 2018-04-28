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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 28 апреля 2018
Бернли
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
72'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
41'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-1-4-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
3
Уорд
12
Леннон
4
Корк
7
Гудмундссон
35
Барнс
9
Вуд
4-3-2-1
13
Райан
13
Бонг
25
Даффи
2
Бруно
5
Данк
7
Каял
13
Гросс
16
Стивенс
93
Кноккарт
21
Искьердо
11
Ульоа
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Бернли - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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