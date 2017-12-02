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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 02 декабря 2017
Лестер
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
6'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
Б. Ми
56'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Грей
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
10
Иборра
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
9
Варди
3-5-1-1
1
Поуп
27
Бардсли
6
Тарковски
15
Ми
7
Гудмундссон
4
Корк
16
Дефур
3
Уорд
11
Брэди
29
Хендрик
9
Вуд
Остались в запасе
Лестер
Бернли
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Лестер - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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