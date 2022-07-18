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Дмитрий Тарасов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
23
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
167
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Дмитрий Тарасов - статьи
Полузащитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Фамилия
Тарасов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
18 марта 1987 (35 лет)
Рост
188
Вес
73
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.07.2022 19:48
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах
Скоро будет второй сезон.
5
15.10.2018 15:00
Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м
Безумный год.
19
05.05.2018 14:45
Тарасов покурил кальян и ударил мужчину. Или нет?
Очень неоднозначный скандал.
31
22.12.2017 17:30
Тарасов женится в третий раз. На этот раз на бывшей вице-мисс России
Внутри – порция красивых фотографий.
92
06.12.2017 19:05
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
95
22.07.2017 10:00
«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства
Скудные ресурсы не дают ЦСКА больших вариантов, что показал проигранный матч «Локомотиву» (1:3). Александр Плеханов побывал на московском дерби и увидел, как армейцы пытаются спасти амбиции.
16
24.06.2017 16:15
Пять игроков, которых зря взяли в сборную России
Сборная России провела два матча на Кубке конфедераций. Александр Плеханов увидел в списке вызванных на турнир футболистов лишние фамилии. Этих игроков в сборной России быть не должно.
68
17.05.2017 21:30
Глушаков, Дзюба, Витиньо и другие герои 29-го тура РФПЛ
«Спартак» круто отпраздновал чемпионство в последнем домашнем матче, ЦСКА остался фаворитом в борьбе за второе место, «Краснодар» рискует остаться без еврокубков, а «Арсеналу» теперь тяжело будет спастись от вылета. Подводим итоги 29-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
3
31.03.2017 21:05
Президент «Барселоны» незаконно помешал Неймару перейти в «Реал». ЦСКА может купить Нойштедтера. Дайджест событий дня
Тур еще не начался, а Луческу уже недоволен судьями. На Кубок Америки могут приехать сборные из Европы. Россия и Украина не встретятся в группе Лиги наций. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
27.03.2017 11:30
Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?
«РЕН ТВ» сообщил, что футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов жестко раскритиковал игроков сборной. Самому Тарасову и его клубу подобные слова показались ложью. «Бомбардир» рассказывает самое главное об этой истории.
16
26.03.2017 22:40
Роналду – лучший бомбардир квалификации ЧМ. «Фенербахче» и «Спартак» готовят обмен игроками. Дайджест событий дня
«Челси» готов предложить за Морату 65 миллионов. Тарасов попал в скандальную ситуацию. Куман хочет получит 100 миллионов на новичков для «Эвертона». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
26.03.2017 11:00
Почему мы не забудем ФК «Москва»
Футбольный клуб «Москва» был расформирован более шести лет назад, но самобытную столичную команду мы вспоминаем до сих пор. «Бомбардир» нашел пять причин предаться ностальгии.
11
22.02.2017 20:30
Аллегри может уступить свое место Каррере, а Луческу – Клоппу. Дайджест событий дня
Руни уедет на заработки в Китай. Тарасов рассказал, зачем надел футболку с Путиным. Защитник «Тоттенхэма» приглянулся «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10
10.11.2016 21:30
Мяч Кубка конфедераций получил странное название. Россия проиграла Катару. Дайджест событий дня
«Спартак» хочет понизить зарплату Боккетти. Тарасов со скандалом угодил в ДТП. Уткин может вернуться на «Матч ТВ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
07.09.2016 20:10
Украина приедет в Россию. Промес не сыграет с «Локомотивом». Дайджест событий дня
Игуаин зарабатывает в Италии больше всех. Тренер «Борнмута» может сменить Венгера. Ярмоленко ссорится с «Динамо». «Бомбардир» рассказывает главные новости дня.
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