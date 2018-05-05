Тарасов покурил кальян и ударил мужчину. Или нет?

Очень неоднозначный скандал.

3 мая в редакцию «Спорт-экспресса» обратился Андрей Измайлов. Повод – конфликт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. По словам мужчины, дело дошло до рукоприкладства со стороны футболиста, а на месте действия были Миранчуки и пистолет.

Что делали футболисты «Локомотива»?

Дмитрий Тарасов и братья Миранчуки смотрели Лигу чемпионов в White Café (бар напротив Белого дома). Футболисты заказали кальян и не проявляли агрессии.

Почему взбесился Тарасов?

Андрей Измайлов отдыхал за соседним столиком и сфотографировал игроков за курением. Кадр пошел в сториз инстаграма с геотегом заведения, отметками личных аккаунтов Тарасова с Миранчуком и подписью про кальян и алкоголь.

Примерно через час Тарасов подошел к Измайлову с претензиями по поводу поста. Убедившись в авторстве, футболист наотмашь ударил мужчину ладонью в лоб.

«У меня даже очки слетели. Я встал, и тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. Один достал ствол – не знаю, травмат или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря» (Андрей Измайлов)

Между ударами полузащитник кричал на мужчину и угрожал «запихнуть телефон ему в жопу». Компания отобрала у Измайлова девайс, но удалила кадр с кальяном только из фотопленки. Сториз в инстаграме осталась.

Что делали Миранчуки?

Братья сидели за своим столиком и никак не участвовали в конфликте.

«С их стороны не было ни одной реплики. Они смотрели на ситуацию со страхом. Видимо, понимая: если это все вылезет наружу, не будет ничего хорошего. Такое ощущение, что они просто попали в плохую компанию» (Андрей Измайлов)

Тарасов был пьян?

Если верить пострадавшему, вместе с кальяном Дмитрий употреблял шоты.

А стоит ли верить Измайлову?

Против версии мужчины сразу несколько аргументов:

Работавший в тот вечер менеджер ресторана опроверг информацию о каком-либо конфликте: «Никаких происшествий у нас не было. Уверяю вас, что все это – ложь и провокация».

Тарасов разозлился из-за поста в социальной сети, но почему-то удалил фотографию только из памяти телефона. Публикация в инстаграме осталась и после конфликта.

Андрей Измайлов выложил фотографию с ссадинами на лбу от ударов. Однако похожее повреждение нашли на фото мужчины от 9 апреля.

Измайлов – болельщик «Спартака». Единственного конкурента «Локомотива» в борьбе за чемпионство.

Мужчина готов опровергнуть все доводы на полиграфе, но пока проверку на детекторе лжи не прошел. Он обещает, что заявление в полицию – дело времени.

Как отреагировал Тарасов?

Отрицанием.

«Бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Наверное, кто-то хочет какую-то провокацию устроить»

Как отрегировали Миранчуки?

Никак – братья молчат.

Что грозит Тарасову?

Если история подтвердится, полузащитника может наказать «Локомотив». Со стороны РФПЛ формальных санкций в подобных случаях не подразумевается. Зато правоохранительные органы точно разберут историю, если Измайлов все же напишет заявление. Для таких ситуаций есть статья за хулиганство.

Пока пресс-служба железнодорожников вышла с нейтральным комментарием: «Нам неизвестно о каких-либо конфликтах, связанных с нашими футболистами, поэтому сложно это комментировать. Единственное, что можем заявить: Дмитрий Тарасов, как и остальные игроки, сейчас готовится к важнейшей встрече с «Зенитом».

В какие скандалы попадал Тарасов?

В марте 2017-го футболист якобы назвал лохами партнеров по сборной России. Причина – поражение в товарищеском матче команде Кот-Д’Ивуара. Тогда Дмитрий сказал, что здравомыслящий человек не должен реагировать на подобные вбросы.

УЕФА и «Локомотив» наказывали Тарасова за демонстрацию футболки с Путиным. Полузащитник ходил в ней по полю сразу после матча ЛЕ с «Фенербахче» (февраль 2016-го). Клуб оштрафовал игрока на 300 тысяч евро. УЕФА – на 5 тысяч. В декабре 2017 года Тарасов снова появился в футболке с президентом России, но избежал последствий.

Немало желтых историй случалось вокруг отношений Тарасова с бывшей супругой Ольгой Бузовой. Самая громкая – слив их личной переписки перед разводом.