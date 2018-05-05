Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов покурил кальян и ударил мужчину. Или нет?


    3
    Голосов: 18
    05.05.2018 14:45
    Очень неоднозначный скандал.

    3 мая в редакцию «Спорт-экспресса» обратился Андрей Измайлов. Повод – конфликт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. По словам мужчины, дело дошло до рукоприкладства со стороны футболиста, а на месте действия были Миранчуки и пистолет.

    Что делали футболисты «Локомотива»?

    Дмитрий Тарасов и братья Миранчуки смотрели Лигу чемпионов в White Café (бар напротив Белого дома). Футболисты заказали кальян и не проявляли агрессии.

    Почему взбесился Тарасов?

    Андрей Измайлов отдыхал за соседним столиком и сфотографировал игроков за курением. Кадр пошел в сториз инстаграма с геотегом заведения, отметками личных аккаунтов Тарасова с Миранчуком и подписью про кальян и алкоголь.

    Примерно через час Тарасов подошел к Измайлову с претензиями по поводу поста. Убедившись в авторстве, футболист наотмашь ударил мужчину ладонью в лоб.

    «У меня даже очки слетели. Я встал, и тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. Один достал ствол – не знаю, травмат или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря» (Андрей Измайлов)

    Между ударами полузащитник кричал на мужчину и угрожал «запихнуть телефон ему в жопу». Компания отобрала у Измайлова девайс, но удалила кадр с кальяном только из фотопленки. Сториз в инстаграме осталась.

    Скриншот из инстаграма Андрея Измайлова

    Что делали Миранчуки?

    Братья сидели за своим столиком и никак не участвовали в конфликте.

    «С их стороны не было ни одной реплики. Они смотрели на ситуацию со страхом. Видимо, понимая: если это все вылезет наружу, не будет ничего хорошего. Такое ощущение, что они просто попали в плохую компанию» (Андрей Измайлов)

    Тарасов был пьян?

    Если верить пострадавшему, вместе с кальяном Дмитрий употреблял шоты.

    А стоит ли верить Измайлову?

    Против версии мужчины сразу несколько аргументов:

    • Работавший в тот вечер менеджер ресторана опроверг информацию о каком-либо конфликте: «Никаких происшествий у нас не было. Уверяю вас, что все это – ложь и провокация».
    • Тарасов разозлился из-за поста в социальной сети, но почему-то удалил фотографию только из памяти телефона. Публикация в инстаграме осталась и после конфликта.
    • Андрей Измайлов выложил фотографию с ссадинами на лбу от ударов. Однако похожее повреждение нашли на фото мужчины от 9 апреля.
    • Измайлов – болельщик «Спартака». Единственного конкурента «Локомотива» в борьбе за чемпионство.

    Мужчина готов опровергнуть все доводы на полиграфе, но пока проверку на детекторе лжи не прошел. Он обещает, что заявление в полицию – дело времени.

    Андрей Измайлов

    Скриншот из инстаграма Андрея Измайлова

    Скриншот из инстаграма Андрея Измайлова

    Как отреагировал Тарасов?

    Отрицанием.

    «Бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Наверное, кто-то хочет какую-то провокацию устроить»

    Как отрегировали Миранчуки?

    Никак – братья молчат.

    Что грозит Тарасову?

    Если история подтвердится, полузащитника может наказать «Локомотив». Со стороны РФПЛ формальных санкций в подобных случаях не подразумевается. Зато правоохранительные органы точно разберут историю, если Измайлов все же напишет заявление. Для таких ситуаций есть статья за хулиганство.

    Пока пресс-служба железнодорожников вышла с нейтральным комментарием: «Нам неизвестно о каких-либо конфликтах, связанных с нашими футболистами, поэтому сложно это комментировать. Единственное, что можем заявить: Дмитрий Тарасов, как и остальные игроки, сейчас готовится к важнейшей встрече с «Зенитом».

    В какие скандалы попадал Тарасов?

    В марте 2017-го футболист якобы назвал лохами партнеров по сборной России. Причина – поражение в товарищеском матче команде Кот-Д’Ивуара. Тогда Дмитрий сказал, что здравомыслящий человек не должен реагировать на подобные вбросы.

    УЕФА и «Локомотив» наказывали Тарасова за демонстрацию футболки с Путиным. Полузащитник ходил в ней по полю сразу после матча ЛЕ с «Фенербахче» (февраль 2016-го). Клуб оштрафовал игрока на 300 тысяч евро. УЕФА – на 5 тысяч. В декабре 2017 года Тарасов снова появился в футболке с президентом России, но избежал последствий.

    Немало желтых историй случалось вокруг отношений Тарасова с бывшей супругой Ольгой Бузовой. Самая громкая – слив их личной переписки перед разводом.

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Андрея Измайлова, СЭ, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 6 мая 2018, 16:18

      а локо все равно чемпионство взял))))
      жирный спартаковец соснул))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Нас Много 6 мая 2018, 15:05

      Пора мочить всех инстаграмовских

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 мая 2018, 19:57

      Тарапузик отметился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      nadriyu 5 мая 2018, 17:51

      Зарабатывай на ставках вместе с pro100stavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 мая 2018, 17:27

      Измайлов – болельщик «Спартака». Единственного конкурента «Локомотива» в борьбе за чемпионство.

      ну ну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 мая 2018, 16:44

      Тарасов и Бузова это 1 человек с разделением личности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Fernandelzenit 5 мая 2018, 11:06

      Тарасов! Будь мужчиной, за свои поступки надо отвечать. Покайся Алексеич- тебе скидка выйдет! Страна должна знать героев.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 мая 2018, 06:58

      раздувают как обычно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 5 мая 2018, 00:28

      Чушь голимая, фактов нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 4 мая 2018, 22:27

      1. Не верю, что Тарасов Способен кому-то всечь, ему Бузова сама всекала.
      2. Про кавказцев и речи не было, а потом они откуда то набежали
      3. Миранчуки ни когда ссыкунами не были и если разборы, то уж точно впряглись
      4. А что кальян в клубах курить запрещено? Если да, запрещу жене.
      5. Я за Спартак, но против таких вбросов. Пусть победа будет одержана на поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Houston > lordmrv 5 мая 2018, 01:32

      Откуда ты знаешь что Миранчуки бы подлетели и начали впрягаться за кого либо? Ты что рядом стоял и свечку держал? Может быть они просто отреагировали как профессионалы и не стали вмешиваться как адекватные люди?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Houston 5 мая 2018, 09:57

      Илья, может ты и прав - повели себя как профессионалы, не дав на себе нажиться пиарщикам. А вот что вмешались бы или нет, сужу по стычкам в матчах чемпионата. А почему я поведение фотоснималы не одобряю, так вот раз сам попал в мелкое дтп и нашлись уроды, которые лезли и фотографировали, пришлось и морду и телефон разбить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Houston > lordmrv 5 мая 2018, 11:36

      Зная Тарасова, я не удивляюсь этой новости вообще в принципе. Понимаешь?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Houston 5 мая 2018, 16:11

      Согласен на все 100! :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11