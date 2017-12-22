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    Тарасов женится в третий раз. На этот раз на бывшей вице-мисс России


    3.1
    Голосов: 40
    22.12.2017 17:30
    Внутри – порция красивых фотографий.

    Анастасия родилась 24 года назад в небольшом 58-тысячном городе Сальск в Ростовской области. Родители развелись, когда ей было пять лет. В 2009-м она поступила в Ставропольский краевой колледж искусств, где занималась балетом и танцами, затем освоила профессию модели.

    В 2013 году Анастасия получила предложение поработать моделью в Китае. Год спустя Костенко стала второй на конкурсе «Мисс Россия» и съездила на конкурс «Мисс Мира-2014», где заняла 20-е место. Благодаря своим успехам Анастасия получила грант на обучение в любом вузе мира, после чего поступила в РУДН на факультет журналистики.

    О своих отношениях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали секретничать в марте 2017 года на дне рождения футболиста. Несколько дней назад Тарасов и Костенко уехали на Мальдивские острова. Там полузащитник «Локомотива» сделал своей возлюбленной предложение. Скоро в его жизни состоится третья свадьба.

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Анастасии Костенко
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 40
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    Комментарии92
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    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 26 декабря 2017, 08:10

      Джинсы какие-то гейские =

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer 25 декабря 2017, 15:11

      Дмитрий Тарасов. Автобиография. "Когда свадеб больше, чем голов."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 25 декабря 2017, 14:35

      а почему он с бузовой расстался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 25 декабря 2017, 13:47

      два сапога пара-всё нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 24 декабря 2017, 14:31

      Бузова напишет плохую песню про нее))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 декабря 2017, 13:46

      надолго ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 24 декабря 2017, 00:43

      Каждая вторая в России может стать мисс Мира. В ней ничего особенного..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 24 декабря 2017, 00:38

      Тарасову, видно, просто нравится жениться. Сам процесс. Тем более, что всегда можно развестись...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 декабря 2017, 12:33

      Забавно читать коменты завистливых людей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 23 декабря 2017, 12:10

      ну и Дура!по ходу её мозг,как у таракана,раз ведется только на деньги!как футболист он просто очередное бездарное фуфло,а как человек и вовсе у..ок!

      0
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