Тарасов женится в третий раз. На этот раз на бывшей вице-мисс России

Анастасия родилась 24 года назад в небольшом 58-тысячном городе Сальск в Ростовской области. Родители развелись, когда ей было пять лет. В 2009-м она поступила в Ставропольский краевой колледж искусств, где занималась балетом и танцами, затем освоила профессию модели.
В 2013 году Анастасия получила предложение поработать моделью в Китае. Год спустя Костенко стала второй на конкурсе «Мисс Россия» и съездила на конкурс «Мисс Мира-2014», где заняла 20-е место. Благодаря своим успехам Анастасия получила грант на обучение в любом вузе мира, после чего поступила в РУДН на факультет журналистики.
О своих отношениях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали секретничать в марте 2017 года на дне рождения футболиста. Несколько дней назад Тарасов и Костенко уехали на Мальдивские острова. Там полузащитник «Локомотива» сделал своей возлюбленной предложение. Скоро в его жизни состоится третья свадьба.