Тарасов женится в третий раз. На этот раз на бывшей вице-мисс России

Внутри – порция красивых фотографий.

Анастасия родилась 24 года назад в небольшом 58-тысячном городе Сальск в Ростовской области. Родители развелись, когда ей было пять лет. В 2009-м она поступила в Ставропольский краевой колледж искусств, где занималась балетом и танцами, затем освоила профессию модели.

В 2013 году Анастасия получила предложение поработать моделью в Китае. Год спустя Костенко стала второй на конкурсе «Мисс Россия» и съездила на конкурс «Мисс Мира-2014», где заняла 20-е место. Благодаря своим успехам Анастасия получила грант на обучение в любом вузе мира, после чего поступила в РУДН на факультет журналистики.

О своих отношениях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали секретничать в марте 2017 года на дне рождения футболиста. Несколько дней назад Тарасов и Костенко уехали на Мальдивские острова. Там полузащитник «Локомотива» сделал своей возлюбленной предложение. Скоро в его жизни состоится третья свадьба.

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Апр 24 2014 в 9:33 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Июл 4 2014 в 11:01 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Ноя 2 2014 в 10:22 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Ноя 4 2014 в 5:45 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Дек 15 2014 в 11:57 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Янв 28 2015 в 11:37 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Мар 25 2015 в 2:00 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Апр 11 2015 в 6:47 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Май 1 2015 в 5:51 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Авг 27 2015 в 5:31 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Ноя 20 2015 в 4:16 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Ноя 28 2015 в 7:12 PST

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Апр 22 2016 в 9:59 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Июн 25 2016 в 1:11 PDT

text Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko) Ноя 1 2016 в 5:57 PDT

text Публикация от text (@kostenko.94) Июн 10, 2017 at 1:00 PDT

text Публикация от text (@kostenko.94) Июл 8, 2017 at 6:40 PDT

text Публикация от text (@kostenko.94) Ноя 8, 2017 at 9:17 PST

text Публикация от text (@kostenko.94) Май 3, 2017 at 9:05 PDT