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Дмитрий Тарасов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
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17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
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17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
23
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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Дмитрий Тарасов - посты
Полузащитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Фамилия
Тарасов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
18 марта 1987 (35 лет)
Рост
188
Вес
73
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15.07.2019 16:30
Локомотив Москва – Рубин онлайн трансляция матча 15 июля 2019. Премьер Лига России
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20. 1-й тур Смотреть прямую трансляцию матча Локомотив – Рубин Начал 15 июля 2019г в 20:00 мск
10.07.2019 20:41
Гилерме против Локомотива. Что хочет Дмитрий Тарасов ?
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме выразил недовольство тем, как проходят переговоры о продлении контракта, который истекает 31.12.19 г. Тарасов признался, что со скандалом покинул клуб, и теперь руководство команды грозит ему с
18.06.2019 19:13
Фаны Крузейро о продаже Мурило в Локомотив
Локомотива подписал контракт с защитником «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейрой Мурило. Главный тренер Локомотива Юрий Семин не просматривал этого игрока и не чего толком о нем не знает.
27.05.2019 19:35
Юрий Сeмин врет ? Локомотив итоги сезона и провал в Лиги Чемпионов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сeмин подвел итоги сезона 2018-2019 и рассказал по чему у Локомотива не получилось в Лиги Чемпионов и кто в этом виноват. Кто стоит за провалом и правда это или нет ?
26.05.2019 21:03
Локомотив – Уфа / Скандал Евсеева на пресс конференции
После матча 30 тура РПЛ где Локомотив принимал дома Уфу состоялась запланированная пресс – конференция с участием главных тренеров команд. Тренер Уфы – Евсеев превратил пресс конференцию в скандал. Евсеев не хотел отвечать на не удобные вопросы.
26.05.2019 09:26
Уфа не дождалась автобуса от Локомотива
«Уфа» не дождалась автобуса от «Локомотива» после прилeта в Москву на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. После выхода из аэропорта футболисты Уфы не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить «железнодорожники».
24.05.2019 22:09
Мечта Дмитрия Тарасова и это не Лига Чемпионов
После финала Кубка России по футболу полузащитник Московского Локомотива Дмитрий Тарасов поделился своей мечтой. Если быть более точный то своей футбольной мечтой и эта места не Лига Чемпионов. Какая именно мечта у Тарасова вы узнаете посмотрев ролик
14.11.2018 11:16
Тарасов и алименты
Какой жадный!!!
15.10.2018 14:19
Еще на одного футболиста могут завести уголовное дело
Видимо жалко для ребенка
29.12.2017 19:33
Дмитрий Тарасов и его карточки
Мы знаем Дмитрия как одного из самых грубых игроков чемпионата, поэтому я решил посчитать его карточки для Loko.News
2
16.08.2017 22:43
Коротко о зарплатах российских футболистов.
Сравнительный анализ годовых заработков российских футболистов и игроков европейских чемпионатов.
8
23.07.2017 00:48
Взбесившийся антивирус. Почему об игре ЦСКА пишут ерунду
Блог «Андре Андре» о странной реакции экспертов на матч ЦСКА – «Локомотив».
27.04.2017 20:48
Разгром финалиста. Как «ЦСКА» издевался над «Локомотивом»
В центральном матче 25-ого тура чемпионата России встречались две московские команда, одна из которых разгромила другую. Блог «Интересное из жизни и истории футбола» разбирает столичное дерби.
12.11.2016 13:30
Хватит бузить. Почему известные жены мешают российским футболистам
Страна гадает, действительно ли Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова разошлись. Пока одни пишут петиции в защиту их брака и высматривают лики Бузовой в бутылках, Ульяна Лукьянченко нашла спортивную составляющую в распаде #Тарабузиков.
17
29.03.2016 01:15
Министр опорной зоны. Кто он: Глушаков или Тарасов?
Уже известно точно: Игорь Денисов не сыграет в матче с Францией. У Леонида Слуцкого остается меньше суток на решение дилеммы в опорной зоне. Мы же языком цифр (по нескольким критериям) попытаемся ему помочь в этом.
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