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    Еще на одного футболиста могут завести уголовное дело

    15 октября 2018
    Видимо жалко для ребенка

    Футболиста Тарасова обвинили в уклонении от уплаты алиментов

    Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов может стать фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов на ребенка от первого брака, сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги спортсмена Оксаны.

    Решение о взыскании алиментов было вынесено еще в ноябре 2011 года, однако в течение шести лет выплаты начислялись не в полном объеме, в результате задолженность превысила 15 млн рублей, передает ТАСС.

    Исполнительный лист был передан в футбольный клуб «Локомотив», за который играет Тарасов, однако клуб также отказался гасить долг, ссылаясь на финансовые проблемы. Сам спортсмен обратился в суд с иском о снижении выплат вчетверо и пересчете долга.

    В настоящее время исполнительный лист передан приставам. Первая жена спортсмена планирует добиться принудительного взыскания, в результате чего Тарасову могут запретить выезд за границу.

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