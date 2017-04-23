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Дмитрий Тарасов
Новости
Дмитрий Тарасов - новости
Завершил карьеру
18 марта 1987 (39), Москва
#23 | Полузащитник
188 см | 73 кг
Россия
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Публикации
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
6 ноября
2
Бузова: «Жена Тарасова должна мне благодарственное письмо написать»
17 октября
5
Фото
Два экс-игрока сборной России участвуют в шоу «Ставка на любовь»
4 октября
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
20 августа
9
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
20 августа
2
Дзюбу предложили клубу РПЛ
20 августа
4
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
20 августа
2
Тарасов заявил, что мог бы стать министром: «100 процентов»
27 апреля
7
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
23 апреля
17
Тарасов: «Если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини»
15 марта
5
Тарасов назвал чемпиона РПЛ-2025/26: «Как-то очевидно все к этому идет»
8 марта
8
Видео
Киркоров назвал российского футболиста «легендарным»
2 марта
9
Фото
Экс-игрок сборной России поучаствовал в шоу «Маска»
23 февраля
2
Тарасов рассказал о «кринжовой» встрече с Бузовой
20 февраля
1
Тарасов прокомментировал уход Баринова из «Локомотива»
2025.12.05 10:51
3
Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»
2025.11.18 18:51
2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ
2025.11.18 11:51
1
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
2025.11.13 18:51
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
2025.10.26 12:20
3
Маму Тарасова крупно обманули мошенники
2025.08.10 17:48
5
Тарасов предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
2025.06.19 01:00
4
Тарасов рассказал, почему он не «бухает»
2025.05.13 17:17
1
Тарасов определил лучшего игрока РПЛ – ему 36 лет
2025.04.29 20:21
4
«Я в сумасшедшей форме»: 37-летний Тарасов ждет предложений из РПЛ
2025.04.25 19:04
10
Закрылся медиаклуб Дмитрия Тарасова
2025.03.11 11:56
2
Видео
Экс-жена Тарасова Бузова выложила новые откровенные кадры в купальнике
2025.03.06 12:39
4
Фото
Экс-жена Тарасова Бузова выложила эротичные фото в темном купальнике
2025.03.03 00:34
13
37-летний Тарасов хочет вернуться в РПЛ
2025.01.31 14:43
Фото
Экс-жена Тарасова Бузова выложила откровенные фото в купальнике
2025.01.26 10:37
16
Тарасов вспомнил, каким Хвича был в «Локомотиве»
2025.01.19 17:05
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
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Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
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Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
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Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
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Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
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Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
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Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
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