Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»

Сегодня, 18:51
2

Дмитрий Тарасов оценил отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Наверное, все к этому шло, потому что «Динамо» находится не на той позиции, на которой должно быть.

С таким составом и с такой историей команда должна бороться в верхней части таблицы.

Когда нет результата, всегда страдает тренер. Отставка Карпина напрашивалась», – сказал Тарасов.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Тарасов Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1763484583
Давно пора.
Ответить
sochi-2013
1763486535
На Востоке есть такая пословица: мёртвого льва может пнуть каждый ишак. В данном случае, актуальна только вторая часть. Кого пинают, тоже всем ясно. P.S. неплохо отношусь к Тарасову, но тут то он с какого бока?
Ответить
