Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»

Дмитрий Тарасов оценил отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Наверное, все к этому шло, потому что «Динамо» находится не на той позиции, на которой должно быть.
С таким составом и с такой историей команда должна бороться в верхней части таблицы.
Когда нет результата, всегда страдает тренер. Отставка Карпина напрашивалась», – сказал Тарасов.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Матч ТВ»