Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»

Дмитрий Тарасов оценил отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Наверное, все к этому шло, потому что «Динамо» находится не на той позиции, на которой должно быть.

С таким составом и с такой историей команда должна бороться в верхней части таблицы.

Когда нет результата, всегда страдает тренер. Отставка Карпина напрашивалась», – сказал Тарасов.