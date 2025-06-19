Тарасов предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал трансфер Николая Комличенко в московский клуб.

Форвард перешел из «Ростова».

С «Локо» он заключил 3-летний контракт.

На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».

«Надо смотреть, как он вольется. Он хороший, качественный нападающий. Много пользы приносил «Ростову». Могу пожелать ему только удачи, чтобы он быстрее адаптировался, прибавлял и приносил пользу «Локомотиву».

Его отказ Станковичу и «Спартаку»? Это его выбор, значит, у него так душа лежит. Он выбрал то место, где ему будет комфортно. Неважно, какая зарплата», – сказал Тарасов.