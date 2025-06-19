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  • Тарасов предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Тарасов предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Сегодня, 01:00
1

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал трансфер Николая Комличенко в московский клуб.

  • Форвард перешел из «Ростова».
  • С «Локо» он заключил 3-летний контракт.
  • На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».

«Надо смотреть, как он вольется. Он хороший, качественный нападающий. Много пользы приносил «Ростову». Могу пожелать ему только удачи, чтобы он быстрее адаптировался, прибавлял и приносил пользу «Локомотиву».

Его отказ Станковичу и «Спартаку»? Это его выбор, значит, у него так душа лежит. Он выбрал то место, где ему будет комфортно. Неважно, какая зарплата», – сказал Тарасов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий Комличенко Николай
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Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1750289462
Но хоть тут Спартаку повезло, дельфин - 2 к паровозам ушел, тут только от своего дельфина избавились, зинке впарили за червонец
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