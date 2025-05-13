Тарасов рассказал, почему он не «бухает»

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов ответил, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.

«Каждый день принимаю холодный душ и занимаюсь спортом. Правильно питаться и не бухать.

Бухать нельзя, у меня ответственность перед семьей, дети растут. Если только очень редко, иногда, чтобы никто не видел», – сказал Тарасов.