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Дмитрий Тарасов
Статистика
Дмитрий Тарасов - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1987 (39), Москва
#23 | Полузащитник
188 см | 73 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2006
Команда
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Родина Медиа
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/256 финала
Родина Медиа
0 : 3
02.08.2023
Динамо Вг
1' - 46'
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