|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.10.2021
|84' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Велес (Москва)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.09.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|05.09.2021
|59' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:0
|Велес (Москва)
|29.08.2021
|63' -89'
|Велес (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|65'
|21.08.2021
|81' -90'
|Велес (Москва)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|14.08.2021
|83' -89'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Велес (Москва)
|08.08.2021
|84' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Велес (Москва)
|31.07.2021
|63' -89'
|Велес (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)