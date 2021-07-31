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    Дмитрий Тарасов - статистика

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Тарасов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 73
    Статистика по турнирам
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