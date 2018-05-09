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    Агентство новостей Все блоги -

    Тарасов и алименты

    14 ноября 2018
    Какой жадный!!!

    Футболист Тарасов попросил вчетверо сократить алименты

    Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов обратился в суд с просьбой уменьшить размер задолженности по выплате алиментов в четыре раза, сообщил адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин.

    «Черемушкинский суд назначил беседу по иску Тарасова на 09.00 мск 15 ноября. В своем иске футболист Тарасов просит уменьшить алименты на ребенка в четыре раза и определить порядок общения с ним», – цитирует Жорина ТАСС.

    Ранее аналогичный иск Тарасов подавал в Преображенский суд Москвы, но суд отказался его рассматривать как не входящий в его компетенцию.

    В начале ноября приставы наложили обеспечительный арест на два «дорогостоящих автомобиля» Тарасова в рамках исполнительного производства о взыскании долга по алиментам.

    Ранее футбольный клуб «Локомотив» обещал погасить задолженность Тарасова по алиментам из его зарплаты.

    Тарасовы развелись в 2011 году, но алименты спортсмен выплачивал лишь частично, в итоге образовался долг свыше 15 млн рублей.

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