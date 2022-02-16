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    Элдер Барбоза - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Элдер
    Фамилия Барбоза
    Состав Без клуба
    Родной город Паредес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1987 (35 лет)
    Рост 172
    Вес 66
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 16 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 88' -90' Ионикос (Никея) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    07.05.2022 86' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    16.04.2022 70' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    09.04.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Атромитос (Перистери)
    02.04.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    19.03.2022 71' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    06.03.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    26.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    19.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    16.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.02.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2022 1' -72' Панетоликос (Агринио) 0:1 ПАС (Яннина)
    02.02.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    30.01.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 Арис (Салоники)
    22.01.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:4 Панетоликос (Агринио)
    45' 41'
    16.01.2022 1' -70' АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    12.01.2022 1' -86' ПАОК (Салоники) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    18.12.2021 1' -75' Панетоликос (Агринио) 2:1 Атромитос (Перистери)
    11.12.2021 60' -90' Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    61'
    04.12.2021 1' -90' Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    21.11.2021 1' -81' Панетоликос (Агринио) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    03.10.2021 41' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    58'
    26.09.2021 87' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    22.09.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 ПАОК (Салоники)
    19.09.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:2 Панетоликос (Агринио)
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