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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 09 апреля 2022
Панетоликос
09.04.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
8
Braian Lluy
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Надрей Даго
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
1-4-5
8
6
Антуньес
10
Дуарте
20
Диас
17
Мартенссон
22
9
Вергос
20
Флорес
13
Корнелиус
99
Анестис
3-2-5
19
Кивракидис
4
Струнгис
33
8
Харисис
10
Саломон
1
Янниотис
10
Муньис
14
Клонаридис
3
Эрлингмарк
24
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
35
Марко Марич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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2020.01.05 17:55
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Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
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2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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