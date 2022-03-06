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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Панетоликос
Ионикос - Панетоликос: обзор матча 06 марта 2022
Ионикос
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
82'
Р. Ленис
32'
Н. Карелис
90+1'
Д. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Панетоликос
Желтая карточка
Г. Мигас
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Корнелиус
89'
Замена
B. Lluy
️️️️
К. Апостолакис
ГОЛ! 1:1!
Р. Ленис
Пас отдал
А. Аосман
82'
81'
Замена
Н. Даго
️️️️
Х. Мендоса
Замена
Д. Кабрал
️️️️
N. Vafeas
66'
Замена
Р. Ленис
️️️️
В. Манцис
65'
61'
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Д. Флорес
60'
Замена
Х. Диас
️️️️
Н. Карелис
56'
Желтая карточка
Х. Мендоса
Желтая карточка
Г. Валерианос
56'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Я. Киакос
46'
Желтая карточка
Д. Чигринский
44'
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Х. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
77
Яннис Киакос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ионикос
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
0
R. Valente
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Надрей Даго
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
3-2-3-3
2
15
Валерианос
77
Киакос
19
Чигринский
22
Мигас
15
Ромао
15
Аосман
8
Далсью
14
Манцис
1
Хутесиотис
34
Тюрам
1-2-5
2
Апостолакис
10
Дуарте
17
Мартенссон
13
Корнелиус
80
Карелис
20
Флорес
10
Мендоса
3
Хухумис
14
Манцис
29
Ленис
29
Ленис
14
Манцис
77
Киакос
87
Каньяс
87
Каньяс
77
Киакос
2
26
Кабрал
26
Кабрал
2
2
Апостолакис
8
8
2
Апостолакис
20
Флорес
6
Антуньес
6
Антуньес
20
Флорес
80
Карелис
20
Диас
20
Диас
80
Карелис
10
Мендоса
10
Даго
10
Даго
10
Мендоса
Остались в запасе
Ионикос
Панетоликос
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
0
R. Valente
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
0
R. Valente
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Ионикос - Панетоликос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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2020.01.05 17:55
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