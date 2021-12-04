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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панетоликос
Волос - Панетоликос: обзор матча 04 декабря 2021
Волос
04.12.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
7'
А. Регаттен
3'
Д. Морси
33'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Панетоликос
Желтая карточка
Т. Цоканис
90'
Желтая карточка
K. Wojtkowski
86'
85'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
79'
Желтая карточка
N. Melissas
Замена
Т. Цоканис
️️️️
N. Oroz
78'
Замена
С. Нинис
️️️️
A. Soares
77'
75'
Замена
B. Lluy
️️️️
Х. Мендоса
Замена
A. Tereziou
️️️️
К. Росеро
66'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
Ж. Райнер
50'
35'
Желтая карточка
Ф. Антуньес
33'
ГОЛ! 1:2!
Н. Карелис
Пас отдал
Д. Хухумис
ГОЛ! 1:1!
А. Регаттен
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Морси
Пас отдал
Х. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Франко Феррари
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
37
Фаусто Грильо
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
12
Матиц Котник
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
3-2-5
55
Клейман
26
Феррари
4
5
Райнер
6
11
7
Росеро
7
Бартоло
17
Регаттен
9
ван Верт
37
Грильо
1-2-5
1
2
Апостолакис
24
Цингарас
6
Антуньес
22
80
Карелис
25
Морси
20
Флорес
10
Мендоса
11
6
Цоканис
6
Цоканис
11
5
Райнер
11
11
5
Райнер
6
11
Нинис
11
Нинис
6
7
Росеро
17
17
7
Росеро
10
Мендоса
8
8
10
Мендоса
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
Остались в запасе
Волос
Панетоликос
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Паоло Фернандес
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Паоло Фернандес
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Волос - Панетоликос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
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