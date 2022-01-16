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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панетоликос
АЕК - Панетоликос: обзор матча 16 января 2022
АЕК
16.01.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
44'
К. Ансарифард
78'
Н. Карелис
84'
Х. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панетоликос
Замена
Д. Йевтич
️️️️
Н. Амрабат
88'
Замена
М. Косидис
️️️️
А. Симойш
87'
85'
Желтая карточка
Х. Мендоса
84'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мендоса
Пас отдал
Н. Карелис
Замена
Л. Рота
️️️️
С. Сварнас
81'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Ле Таллек
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Х. Мендоса
70'
Замена
Д. Морси
️️️️
Э. Барбоза
69'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Н. Вергос
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
65'
Желтая карточка
А. Симойш
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Ансарифард
Пас отдал
П. Манталос
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
4-1-3-2
16
Цинтотас
4
Сварнас
33
Цавеллас
5
Мохаммади
22
Враньеш
6
Ле Таллек
8
Симойш
39
Амрабат
20
Манталос
17
Ансарифард
99
Гарсия
1-2-5
1
8
10
Дуарте
6
Антуньес
20
Флорес
22
13
Корнелиус
10
Мендоса
7
Барбоза
4
Сварнас
12
Рота
12
Рота
4
Сварнас
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
39
Амрабат
7
Йевтич
7
Йевтич
39
Амрабат
6
Ле Таллек
28
Шахов
28
Шахов
6
Ле Таллек
8
Симойш
9
Косидис
9
Косидис
8
Симойш
9
Вергос
80
Карелис
80
Карелис
9
Вергос
7
Барбоза
25
Морси
25
Морси
7
Барбоза
Остались в запасе
АЕК
Панетоликос
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча АЕК - Панетоликос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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