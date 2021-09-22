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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАОК
Панетоликос - ПАОК: обзор матча 22 сентября 2021
Панетоликос
22.09.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
59'
Х. Диас
31'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ПАОК
Замена
А. Малис
️️️️
Д. Корнелиус
85'
71'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
71'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ш. Шваб
69'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Замена
I. Varone
️️️️
Д. Флорес
69'
Желтая карточка
Д. Флорес
64'
64'
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
63'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
А. Митрица
ГОЛ! 1:1!
Х. Диас
Пас отдал
Н. Вергос
59'
57'
Желтая карточка
А. Митрица
55'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Д. Морси
46'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрица
Пас отдал
Д. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
1-3-5
1
Родригес
8
20
Диас
24
Цингарас
10
Дуарте
20
Флорес
22
13
Корнелиус
3
Хухумис
25
Морси
3-5-1-1
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
5
Михайлидис
15
Варела
2
Алвес
27
Куртич
99
Мург
28
Митрица
22
Шваб
8
Аугусто
29
Акпом
13
Корнелиус
47
Малис
47
Малис
13
Корнелиус
20
Флорес
6
6
20
Флорес
25
Морси
10
Мендоса
10
Мендоса
25
Морси
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
22
Шваб
13
Эсити
13
Эсити
22
Шваб
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
28
Митрица
21
Бисесвар
21
Бисесвар
28
Митрица
Остались в запасе
Панетоликос
ПАОК
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Панетоликос - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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