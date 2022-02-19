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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Панатинаикос
Панетоликос - Панатинаикос: обзор матча 19 февраля 2022
Панетоликос
19.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
47'
Х. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Панатинаикос
87'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Карлитос
83'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Л. Вильяфаньес
83'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
Замена
Х. Диас
️️️️
Х. Мендоса
81'
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Й. Мартенссон
81'
68'
Пенальти не реализован!
Карлитос
Замена
Н. Карелис
️️️️
Н. Даго
68'
62'
Замена
С. Паласиос
️️️️
М. Витал
62'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
М. Гачинович
ГОЛ! 1:0!
Х. Мендоса
47'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Д. Хухумис
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
47
Александрос Малис
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Карлитос
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
1-1-5
47
Малис
17
Мартенссон
10
Даго
9
Вергос
20
Флорес
10
Мендоса
3
Хухумис
2-2-1-5
1
Диудис
4
Фран Велес
31
Шарлия
10
Витал
21
Перес
8
Гачинович
10
Карлитос
28
Санчес
27
Хуанкар
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
17
Мартенссон
6
Антуньес
6
Антуньес
17
Мартенссон
10
Мендоса
20
Диас
20
Диас
10
Мендоса
10
Даго
80
Карелис
80
Карелис
10
Даго
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
19
Вильяфаньес
6
Курбелис
6
Курбелис
19
Вильяфаньес
10
Витал
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Витал
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Карлитос
8
Гачинович
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
8
Гачинович
Остались в запасе
Панетоликос
Панатинаикос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
14
Сотирис Александропулос
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
14
Сотирис Александропулос
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Панетоликос - Панатинаикос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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