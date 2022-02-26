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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Волос
Панетоликос - Волос: обзор матча 26 февраля 2022
Панетоликос
26.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Волос
Замена
Н. Вергос
️️️️
Х. Мендоса
82'
81'
Замена
С. Нинис
️️️️
N. Oroz
Замена
Х. Диас
️️️️
Н. Даго
72'
52'
Желтая карточка
Х. Бартоло
46'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Э. Пурита
46'
Замена
А. Регаттен
️️️️
J. Correa
42'
Желтая карточка
F. Romero
38'
Желтая карточка
П. Фернандес
Желтая карточка
Д. Морси
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
47
Александрос Малис
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
10
Надрей Даго
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
0
J. Correa
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
22
Паоло Фернандес
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
1-1-5
47
Малис
17
Мартенссон
20
Флорес
4
Ларссон
13
Корнелиус
3
Хухумис
25
Морси
4-3-3
55
Клейман
4
17
Алхо
6
Цоканис
4
Пурита
6
0
11
2
9
ван Верт
22
Фернандес
10
Даго
20
Диас
20
Диас
10
Даго
10
Мендоса
9
Вергос
9
Вергос
10
Мендоса
4
Пурита
7
Бартоло
7
Бартоло
4
Пурита
11
11
Нинис
11
Нинис
11
0
17
Регаттен
17
Регаттен
0
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панетоликос - Волос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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