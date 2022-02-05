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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС
Панетоликос - ПАС: обзор матча 05 февраля 2022
Панетоликос
05.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
ПАС
63'
J. Schneider
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС
90'
+5
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Х. Хосе Переа
87'
Желтая карточка
М. Персман
79'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
J. Schneider
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
Д. Флорес
73'
Замена
Х. Диас
️️️️
Н. Карелис
72'
Замена
Н. Даго
️️️️
Э. Барбоза
72'
Желтая карточка
B. Lluy
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
J. Schneider
Замена
Д. Морси
️️️️
Х. Мендоса
56'
49'
Желтая карточка
З. Карахалиос
Желтая карточка
А. Малис
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
27
Калеб Станко
ЦП
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
10
Надрей Даго
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
2-2-5
1
8
47
Малис
10
Дуарте
6
Антуньес
7
Барбоза
13
Корнелиус
3
Хухумис
20
Флорес
80
Карелис
2-1-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
27
Станко
9
Переа
5
Эррамуспе
4
Каргас
43
Персман
8
Лиасос
80
Карелис
20
Диас
20
Диас
80
Карелис
20
Флорес
17
Мартенссон
17
Мартенссон
20
Флорес
7
Барбоза
10
Даго
10
Даго
7
Барбоза
10
Мендоса
25
Морси
25
Морси
10
Мендоса
33
24
24
33
9
Переа
6
Пантелакис
6
Пантелакис
9
Переа
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панетоликос - ПАС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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