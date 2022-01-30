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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Арис
Панетоликос - Арис: обзор матча 30 января 2022
Панетоликос
30.01.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Арис
5'
Х. Матилья (П)
20'
А. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Арис
90'
+3
Желтая карточка
К. Ганя
89'
Замена
C. Lopez
️️️️
А. Камара
84'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Х. Матилья
84'
Замена
D. Manos
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
Д. Морси
️️️️
B. Vrgoc
63'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
63'
62'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
62'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Б. Гама
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Камара
16'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
Д. Хухумис
14'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Матилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панетоликос
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
2-2-5
1
2
Апостолакис
47
Малис
6
Антуньес
10
Дуарте
3
Хухумис
10
Мендоса
7
Барбоза
20
Флорес
22
3-5-3
6
Сандгрен
4
Фабиано
14
Брабец
88
7
Мансини
5
Ндиайе
16
Гама
8
Матилья
11
Ганя
1
Сиабанис
33
Камара
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
22
25
Морси
25
Морси
22
8
Матилья
66
Сакич
66
Сакич
8
Матилья
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
16
Гама
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Гама
33
Камара
11
11
33
Камара
5
Ндиайе
9
9
5
Ндиайе
Остались в запасе
Панетоликос
Арис
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панетоликос - Арис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
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