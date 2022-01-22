Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панетоликос
ОФИ - Панетоликос: обзор матча 22 января 2022
ОФИ
22.01.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
2 : 4
Завершен
Панетоликос
43'
Х. Анхель Нейра
67'
Х. Анхель Нейра
8'
Х. Мендоса
45'
Д. Корнелиус
53'
Н. Карелис
90+2'
Н. Вергос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панетоликос
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Н. Вергос
Замена
️️️️
Н. Маринакис
83'
Замена
A. Nabi
️️️️
Д. Тораль
82'
82'
Замена
️️️️
Д. Морси
82'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
Пенальти не реализован!
Х. Анхель Нейра
80'
ГОЛ! 2:3!
Х. Анхель Нейра
67'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Д. Де Гузман
60'
53'
ГОЛ! 1:3!
Н. Карелис
Пас отдал
Х. Мендоса
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
К. Цилианидис
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Корнелиус
Пас отдал
Э. Барбоза
Желтая карточка
М. Мельядо
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Нейра
43'
41'
Желтая карточка
Э. Барбоза
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
37'
18'
Желтая карточка
Х. Мендоса
8'
Пенальти не реализован!
Х. Мендоса
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Панетоликос
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
2-5-3
24
Ватерман
4
Маринакис
15
Диамантис
21
Тораль
29
Мельядо
18
Де Гузман
38
Балояннис
10
Нейра
2
Вурос
19
Цилианидис
7
Лабру
2-5
1
8
47
Малис
13
Корнелиус
25
Морси
3
Хухумис
20
Флорес
7
Барбоза
18
Де Гузман
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
18
Де Гузман
21
Тораль
10
10
21
Тораль
19
Цилианидис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
19
Цилианидис
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Панетоликос
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+