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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ионикос
Панетоликос - Ионикос: обзор матча 11 декабря 2021
Панетоликос
11.12.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Ионикос
45+1'
Х. Мендоса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Ионикос
Желтая карточка
Н. Вергос
75'
75'
Вторая желтая
А. Ромао
73'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
Д. Морси
73'
Желтая карточка
Э. Барбоза
61'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Х. Мендоса
60'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
60'
45'
+4
Желтая карточка
Г. Валерианос
45'
+1
Желтая карточка
А. Аосман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мендоса
45'
+1
44'
Желтая карточка
А. Ромао
37'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
29
Рейналдо Ленис
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
1-2-5
1
2
Апостолакис
6
Антуньес
10
Дуарте
25
Морси
80
Карелис
10
Мендоса
20
Флорес
3
Хухумис
3-4-4
19
Чигринский
15
Валерианос
22
Мигас
8
Далсью
15
Ромао
15
Аосман
29
Ленис
31
Санчес
2
87
Каньяс
1
Хутесиотис
10
Мендоса
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Мендоса
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
Остались в запасе
Панетоликос
Ионикос
1
Диего Родригес
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Панетоликос - Ионикос
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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Панетоликос
Ионикос
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