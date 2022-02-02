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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панетоликос
Олимпиакос - Панетоликос: обзор матча 02 февраля 2022
Олимпиакос
02.02.2022, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Панетоликос
1'
М. Вальбуэна
4'
Г. Родригеш
73'
Г. Родригеш
28'
Д. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Панетоликос
90'
Желтая карточка
Н. Карелис
Замена
Ф. Кицос
️️️️
О. Рябчук
89'
Замена
Б. Фадига
️️️️
Г. Родригеш
88'
79'
Замена
Я. Уне Ларссон
️️️️
Й. Мартенссон
ГОЛ! 3:1!
Г. Родригеш
73'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
63'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Вальбуэна
62'
62'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
E. Pereyra
46'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Н. Вергос
37'
Желтая карточка
E. Pereyra
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
36'
28'
ГОЛ! 2:1!
Д. Морси
ГОЛ! 2:0!
Г. Родригеш
4'
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панетоликос
8
Braian Lluy
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
44
Манолас
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
10
Родригеш
28
Вальбуэна
20
Камара
19
Эль-Араби
1-4-5
8
10
Дуарте
17
Мартенссон
6
Антуньес
24
Цингарас
22
9
Вергос
25
Морси
99
Анестис
20
Флорес
5
Рябчук
3
Кицос
3
Кицос
5
Рябчук
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
10
Родригеш
7
Фадига
7
Фадига
10
Родригеш
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
17
2
Апостолакис
2
Апостолакис
17
17
Мартенссон
4
Ларссон
4
Ларссон
17
Мартенссон
9
Вергос
80
Карелис
80
Карелис
9
Вергос
Остались в запасе
Олимпиакос
Панетоликос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Олимпиакос - Панетоликос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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