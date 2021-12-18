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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 18 декабря 2021
Панетоликос
18.12.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
3'
Д. Флорес
78'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Атромитос
Замена
B. Lluy
️️️️
Х. Мендоса
90'
+3
87'
Замена
М. Цавидас
️️️️
D. Denic
86'
Желтая карточка
D. Denic
ГОЛ! 2:0!
Н. Карелис
78'
77'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
Т. Бединелли
77'
Замена
S. Natsos
️️️️
Х. Харисис
Замена
Н. Карелис
️️️️
Э. Барбоза
75'
Желтая карточка
К. Апостолакис
71'
Желтая карточка
Д. Хухумис
66'
57'
Желтая карточка
П. Саломон
46'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
С. Струнгис
18'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
ГОЛ! 1:0!
Д. Флорес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
29
Томас Бединелли
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
2-2-5
1
2
Апостолакис
47
Малис
10
Дуарте
6
Антуньес
20
Флорес
13
Корнелиус
10
Мендоса
7
Барбоза
3
Хухумис
3-3-4
12
Пирич
4
Струнгис
19
Кивракидис
33
8
10
Саломон
8
Харисис
9
Кулурис
5
Хацисаяс
24
29
Бединелли
10
Мендоса
8
8
10
Мендоса
7
Барбоза
80
Карелис
80
Карелис
7
Барбоза
29
Бединелли
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
29
Бединелли
8
9
Цавидас
9
Цавидас
8
8
Харисис
28
28
8
Харисис
4
Струнгис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
4
Струнгис
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
35
Христос Мандас
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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