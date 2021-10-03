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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - АЕК
Панетоликос - АЕК: обзор матча 03 октября 2021
Панетоликос
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
58'
Н. Вергос
13'
Л. Гарсия
27'
О. Враньеш
83'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - АЕК
Замена
Д. Морси
️️️️
B. Lluy
86'
84'
Замена
С. Сварнас
️️️️
Л. Гарсия
84'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Ле Таллек
83'
ГОЛ! 1:3!
С. Цубер
76'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
76'
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
П. Манталос
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Ф. Антуньес
74'
67'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
А. Симойш
ГОЛ! 1:2!
Н. Вергос
Пас отдал
Э. Барбоза
58'
56'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Желтая карточка
Д. Корнелиус
50'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Х. Мендоса
41'
38'
Желтая карточка
А. Симойш
27'
ГОЛ! 0:2!
О. Враньеш
Пас отдал
П. Манталос
Желтая карточка
Х. Мендоса
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
М. Мохаммади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
1-4-5
1
Родригес
8
6
Антуньес
20
Диас
10
Дуарте
6
22
10
Мендоса
20
Флорес
13
Корнелиус
9
Вергос
4-1-3-2
23
Станкович
22
Мишелен
33
Цавеллас
5
Мохаммади
22
Враньеш
6
Ле Таллек
20
Манталос
8
Симойш
7
Цубер
99
Гарсия
21
Араухо
6
Антуньес
2
Апостолакис
2
Апостолакис
6
Антуньес
8
25
Морси
25
Морси
8
10
Мендоса
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Мендоса
20
Манталос
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
20
Манталос
99
Гарсия
4
Сварнас
4
Сварнас
99
Гарсия
6
Ле Таллек
28
Шахов
28
Шахов
6
Ле Таллек
8
Симойш
4
Шиманьски
4
Шиманьски
8
Симойш
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
Остались в запасе
Панетоликос
АЕК
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
14
Rudy Gestede
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
14
Rudy Gestede
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Панетоликос - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
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Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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