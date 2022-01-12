Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панетоликос
ПАОК - Панетоликос: обзор матча 12 января 2022
ПАОК
12.01.2022, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
29'
Я. Куртич (П)
90+2'
Л. Жаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панетоликос
ГОЛ! 2:0!
Л. Жаба
Пас отдал
Сидклей
90'
+2
86'
Замена
Д. Морси
️️️️
Э. Барбоза
Замена
А. Чолак
️️️️
К. Свидерски
77'
Замена
Сидклей
️️️️
А. Митрица
77'
73'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
Замена
️️️️
Т. Циггарас
70'
Замена
Л. Жаба
️️️️
Т. Мург
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Куртич
29'
15'
Желтая карточка
Д. Флорес
Пенальти не реализован!
Я. Куртич
10'
9'
Желтая карточка
N. Melissas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Лео Жаба
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Панетоликос
8
Christos Belevonis
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
3-5-1-1
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Ингасон
5
Михайлидис
27
Куртич
99
Мург
8
Аугусто
28
Митрица
5
Циггарас
2
Алвес
28
Свидерски
2-2-5
1
47
Малис
8
10
Дуарте
24
Цингарас
9
Вергос
22
10
Мендоса
20
Флорес
7
Барбоза
28
Митрица
17
Сидклей
17
Сидклей
28
Митрица
20
Виейринья
20
Виейринья
99
Мург
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
99
Мург
28
Свидерски
14
Чолак
14
Чолак
28
Свидерски
7
Барбоза
25
Морси
25
Морси
7
Барбоза
Остались в запасе
ПАОК
Панетоликос
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
8
Christos Belevonis
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Остались в запасе
8
Christos Belevonis
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАОК - Панетоликос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Панетоликос
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+