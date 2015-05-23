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Адриан Джуниньо
Статистика
Адриан Джуниньо - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1989 (37), Монтевидео
#17 | Защитник
172 см | 67 кг
Уругвай
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
23
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
46' - 120'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
46' - 90'
89'
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
1' - 56'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1 : 1
08.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Кордоба
0 : 2
04.04.2015
Атлетико
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.03.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1 : 2
24.01.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
01.11.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 0
25.09.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Кордоба
1 : 3
21.09.2014
Севилья
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
25.08.2014
Кордоба
1' - 90'
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