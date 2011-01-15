|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|19
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|75' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|15.05.2011
|84' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|11.05.2011
|71' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|90'
|07.05.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|26.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|1' -83'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|66' 31'
|12.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|1' -78'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|78' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|74' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|22.12.2010
|76' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|1' -73'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|75' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.12.2010
|1' -79'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|1' -60'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|87' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|1' -79'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|33' 76'
|30.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|83' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)