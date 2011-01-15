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    Каба Диавара - статистика

    Нападающий
    Имя Каба
    Фамилия Диавара
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 19 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 75' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    15.05.2011 84' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    11.05.2011 71' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    90'
    07.05.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    26.02.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 1' -83' Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    66' 31'
    12.02.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 1' -78' Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 78' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    15.01.2011 74' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    22.12.2010 76' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.12.2010 1' -73' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    11.12.2010 75' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    04.12.2010 1' -79' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Нанси (Нанси)
    27.11.2010 1' -90' Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21.11.2010 1' -60' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 87' -90' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 1' -79' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    33' 76'
    30.10.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    16.10.2010 83' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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