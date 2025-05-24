Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Логинов - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1990 (36)
#18 | Защитник
187 см | 77 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 0
24.05.2025
Александрия
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Карпаты
2 : 1
11.05.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 2
04.05.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ингулец
0 : 1
25.04.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
1 : 3
18.04.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Александрия
1 : 0
06.04.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Левый берег
0 : 1
29.03.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
4 : 0
11.03.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
0 : 1
07.03.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер
3 : 0
01.03.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Александрия
2 : 1
23.02.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
1 : 1
14.12.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
3 : 0
08.12.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
0 : 0
04.12.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
3 : 0
01.12.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
1 : 1
24.11.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
1 : 0
03.11.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 0
19.10.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Александрия
1 : 1
05.10.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Кривбасс
0 : 1
28.09.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
2 : 0
21.09.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 0
13.09.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
2 : 1
31.08.2024
Колос
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Александрия
4 : 3
24.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
1 : 2
17.08.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
0 : 2
12.08.2024
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+