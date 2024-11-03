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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Полесье
Александрия - Полесье: обзор матча 03 ноября 2024
Александрия
03.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Полесье
83'
Е. Смирный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Полесье
90'
+2
Желтая карточка
Э. Сарапий
Замена
Ю. Копина
️️️️
Ж. Альвина
90'
+2
Желтая карточка
А. Мартынюк
85'
ГОЛ! 1:0!
Е. Смирный
Пас отдал
Ж. Альвина
83'
82'
Замена
Т. Коста
️️️️
Б. Крушинский
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
76'
74'
Желтая карточка
Р. Бабенко
Желтая карточка
К. Ковалец
69'
68'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Б. Леднев
Замена
А. Беляев
️️️️
Жеовани
62'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Козак
62'
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Мишнев
62'
59'
Желтая карточка
А. Смоляков
25'
Желтая карточка
А. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
5
Жеовани
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
15
Мишнев
31
Шабанов
55
Альвина
59
Козак
5
Жеовани
9
Филиппов
4-1-1-3-1
1
Кудрик
29
Смоляков
34
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
90
55
Альвина
23
Копина
23
Копина
55
Альвина
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
5
Жеовани
21
Беляев
21
Беляев
5
Жеовани
59
Козак
6
Ковалец
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
30
Леднев
95
Мустафаев
95
Мустафаев
30
Леднев
Остались в запасе
Александрия
Полесье
1
Виктор Долгий
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Евгений Волынец
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Александрия - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Ника
Новости команд
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Александрия
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