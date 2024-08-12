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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Александрия
ЛНЗ - Александрия: обзор матча 12 августа 2024
ЛНЗ
12.08.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Александрия
58'
К. Ковалец
73'
Ж. Альвина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Александрия
85'
Замена
А. Авагимян
️️️️
Ж. Альвина
Замена
Н. Муравский
️️️️
Г. Пасич
80'
79'
Желтая карточка
Е. Смирный
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Олейник
79'
76'
Замена
В. Погорилый
️️️️
А. Филиппов
76'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
К. Ковалец
Желтая карточка
Г. Пасич
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Альвина
Пас отдал
Ю. Копина
61'
Желтая карточка
Ж. Альвина
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Пас отдал
Н. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
3-5-1-2
4
55
Салиху
22
Путря
11
Пасич
18
Тилль
8
22
Яшари
7
16
Олейник
99
90
Ассинор
2-1-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
5
Калюжный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
14
Шулянский
9
Филиппов
50
Шостак
11
Пасич
34
Муравский
34
Муравский
11
Пасич
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
55
Альвина
10
Авагимян
10
Авагимян
55
Альвина
9
Филиппов
88
Погорилый
88
Погорилый
9
Филиппов
Остались в запасе
ЛНЗ
Александрия
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча ЛНЗ - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Denys Reznikov, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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