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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 08 декабря 2024
Динамо К
08.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
36'
Д. Попов
42'
В. Ванат
55'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Александрия
Замена
М. Дячук
️️️️
Т. Михавко
83'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Буяльский
83'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
В. Кабаев
78'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
74'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
72'
Замена
А. Караваев
️️️️
Н. Волошин
72'
70'
Замена
Д. Ващенко
️️️️
Д. Мишнев
70'
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
ГОЛ! 3:0!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Михайленко
55'
46'
Замена
А. Козак
️️️️
А. Беляев
ГОЛ! 2:0!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Волошин
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попов
Пас отдал
В. Буяльский
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
3-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
21
Беляев
55
Альвина
6
Ковалец
9
Филиппов
22
Кабаев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
22
Кабаев
32
Михавко
16
Дячук
16
Дячук
32
Михавко
9
Волошин
20
Караваев
20
Караваев
9
Волошин
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
15
Мишнев
27
Ващенко
27
Ващенко
15
Мишнев
21
Беляев
59
Козак
59
Козак
21
Беляев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Афанасьев
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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