Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Левый берег
Александрия - Левый берег: обзор матча 21 сентября 2024
Александрия
21.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Левый берег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
5
Жеовани
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
8
Смирный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
5
Жеовани
9
Филиппов
2-1-5-2
1
50
13
Шаповал
97
Якимов
44
Банада
19
96
17
18
Дедух
38
27
Остались в запасе
Александрия
Левый берег
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Александрия - Левый берег
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Левый берег
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Оболони» и «Левого берега» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Левый Берег» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Оболони» и «Левого берега» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Левый Берег» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+