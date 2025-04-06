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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Кривбасс
Александрия - Кривбасс: обзор матча 06 апреля 2025
Александрия
06.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
57'
Ж. Альвина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Кривбасс
Замена
Д. Ващенко
️️️️
Ж. Альвина
89'
Замена
Е. Смирный
️️️️
В. Шепелев
89'
Желтая карточка
И. Калюжный
84'
Замена
А. Козак
️️️️
Д. Мишнев
83'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Филиппов
83'
Желтая карточка
Н. Кравченко
79'
Замена
А. Беляев
️️️️
Т. Кара
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альвина
57'
Желтая карточка
Т. Кара
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
19
Шепелев
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
3
Романчук
8
25
Дибанго
17
Кузик
20
Задерака
23
Илич
77
Понедельник
14
Лунев
7
Соса
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
55
Альвина
27
Ващенко
27
Ващенко
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
6
Ковалец
9
Филиппов
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Александрия - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Ника
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