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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Александрия
Кривбасс - Александрия: обзор матча 28 сентября 2024
Кривбасс
28.09.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
45+1'
А. Филиппов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Александрия
Желтая карточка
Бандейра
90'
+3
86'
Замена
Д. Скорко
️️️️
А. Мартынюк
86'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Ж. Альвина
Замена
А. Понедельник
️️️️
А. Микитишин
83'
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
М. Лунев
75'
71'
Замена
Ю. Копина
️️️️
К. Ковалец
Замена
М. Задерака
️️️️
Ж. По
63'
60'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Е. Смирный
60'
Замена
А. Козак
️️️️
Жеовани
50'
Желтая карточка
Е. Смирный
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
Пас отдал
Ж. Альвина
Желтая карточка
А. Микитишин
34'
Желтая карточка
Д. Бизимана
22'
19'
Желтая карточка
И. Калюжный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
5
Жеовани
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-3-2
30
Клищук
17
Кузик
14
Драмбаев
3
Романчук
25
Бандейра
8
Бизимана
7
Микитишин
8
Аморосо
97
По
7
Соса
14
Лунев
3-3-3-1
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
8
Смирный
31
Шабанов
5
Жеовани
6
Ковалец
55
Альвина
9
Филиппов
14
Лунев
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
14
Лунев
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
24
Мартынюк
22
Скорко
22
Скорко
24
Мартынюк
6
Ковалец
23
Копина
23
Копина
6
Ковалец
8
Смирный
15
Мишнев
15
Мишнев
8
Смирный
5
Жеовани
59
Козак
59
Козак
5
Жеовани
55
Альвина
88
Погорилый
88
Погорилый
55
Альвина
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Кривбасс - Александрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Горняк
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