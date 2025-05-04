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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Александрия
Полесье - Александрия: обзор матча 04 мая 2025
Полесье
04.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
45+1'
F. Batista
32'
И. Калюжный
78'
Т. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Александрия
Желтая карточка
А. Андриевский
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Шабанов
88'
Замена
Ю. Копина
️️️️
А. Мартынюк
Замена
Т. Йосефи
️️️️
А. Назаренко
82'
Замена
А. Андриевский
️️️️
М. Матич
81'
81'
Замена
Е. Смирный
️️️️
В. Шепелев
81'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Филиппов
81'
Замена
А. Беляев
️️️️
А. Козак
78'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кара
Пас отдал
Н. Кравченко
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
F. Batista
70'
62'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Д. Мишнев
56'
Желтая карточка
А. Мартынюк
Вторая желтая
Г. Майсурадзе
51'
ГОЛ! 1:1!
F. Batista
45'
+1
Желтая карточка
Г. Майсурадзе
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Калюжный
Пас отдал
Т. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Сергей Булеца
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кудрик
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Бристрич
9
3-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
19
Шепелев
5
Калюжный
31
Шабанов
15
Мишнев
59
Козак
77
Кара
9
Филиппов
4
Матич
18
Андриевский
18
Андриевский
4
Матич
7
Назаренко
30
Йосефи
30
Йосефи
7
Назаренко
9
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
9
24
Мартынюк
23
Копина
23
Копина
24
Мартынюк
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Булеца
10
Булеца
9
Филиппов
Остались в запасе
Полесье
Александрия
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Полесье - Александрия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Центральный
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