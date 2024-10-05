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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Рух
Александрия - Рух: обзор матча 05 октября 2024
Александрия
05.10.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рух
88'
А. Филиппов
90+6'
И. Краснопир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Рух
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Краснопир
Замена
Ю. Копина
️️️️
Ж. Альвина
90'
+1
Замена
Д. Скорко
️️️️
А. Филиппов
90'
+1
Желтая карточка
А. Филиппов
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппов
88'
82'
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Семотюк
79'
Желтая карточка
В. Роман
77'
Желтая карточка
И. Квасница
68'
Замена
В. Семотюк
️️️️
О. Притула
68'
Замена
К. Криспим
️️️️
Я. Карабин
Замена
Д. Мишнев
️️️️
К. Ковалец
63'
55'
Замена
И. Квасница
️️️️
Ю. Климчук
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Беляев
55'
17'
Желтая карточка
Д. Пидгурский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
8
Смирный
21
Беляев
5
Калюжный
6
Ковалец
55
Альвина
9
Филиппов
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
70
Климчук
95
Краснопир
9
Филиппов
22
Скорко
22
Скорко
9
Филиппов
55
Альвина
23
Копина
23
Копина
55
Альвина
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
21
Беляев
8
Костышин
8
Костышин
21
Беляев
Семотюк
73
Лях
73
Лях
Семотюк
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Александрия
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Александрия - Рух
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Ника
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