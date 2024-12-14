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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - ЛНЗ
Александрия - ЛНЗ: обзор матча 14 декабря 2024
Александрия
14.12.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
45+2'
А. Филиппов
65'
М. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - ЛНЗ
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Филиппов
90'
Желтая карточка
И. Калюжный
81'
Замена
А. Беляев
️️️️
А. Козак
74'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Яшари
61'
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Авагимян
46'
Замена
О. Халаила
️️️️
Ф. Момо
45'
+2
Желтая карточка
М. Яшари
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппов
Пас отдал
Д. Мишнев
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
21
Александр Беляев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
15
Мишнев
55
Альвина
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
4-1-3-1-1
94
Пеньков
22
Путря
34
Муравский
4
18
Каплиенко
5
Ноникашвили
7
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
22
Момо
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
9
Филиппов
8
Костышин
8
Костышин
9
Филиппов
10
Авагимян
16
Олейник
16
Олейник
10
Авагимян
22
Момо
19
Халаила
19
Халаила
22
Момо
Остались в запасе
Александрия
ЛНЗ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Александрия - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Ника
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