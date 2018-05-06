Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пьерр-Мишель Ласогга - статистика

Завершил карьеру
15 декабря 1991 (34), Гладбек
#10 | Нападающий
189 см | 88 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
21
10
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лидс
2 : 0
06.05.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
2 : 1
28.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
2 : 1
21.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Астон Вилла
1 : 0
13.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
3 : 1
10.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
1 : 1
07.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Фулхэм
2 : 0
03.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 2
17.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
2 : 2
10.03.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лидс
0 : 3
07.03.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
3 : 0
02.03.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
24.02.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
2 : 2
21.02.2018
Лидс
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 2
18.02.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.02.2018
Лидс
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
30.01.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
3 : 4
20.01.2018
Миллуолл
1' - 90'
46, 62'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
30.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 2
31.10.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 3
21.10.2017
Лидс
1' - 90'
67'
4'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
0 : 1
14.10.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
3 : 2
23.09.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 0
16.09.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 0
12.09.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
20, 59'
54'
Главные новости
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+