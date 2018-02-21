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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лидс
Дерби Каунти - Лидс: обзор матча 21 февраля 2018
Дерби Каунти
21.02.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
45+1'
А. Вайманн
90+1'
К. Палмер
34'
П. Ласогга
79'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лидс
ГОЛ! 2:2!
К. Палмер
Пас отдал
К. Дэйвис
90'
+1
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Алиоски
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Виейра
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Пас отдал
С. Даллас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-1-3
33
Карсон
36
Кио
22
Бэйрд
33
Дэйвис
16
Ледли
29
Ольссон
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
11
Выдра
35
Наджент
18
Вайманн
3-2-2-1-2
1
Видвальд
15
Даллас
18
Янссон
6
Купер
28
Берарди
28
Де Бок
28
Форшоу
14
Виейра
19
Эрнандес
10
Ласогга
7
Руф
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лидс
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Дерби Каунти - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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