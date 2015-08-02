Артем Кичак - статистика
#74 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кичак
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 1989 (33 года)
|Рост
|198
|Вес
|89
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кичак
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 1989 (33 года)
|Рост
|198
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|3
|-4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|05.12.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|29.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|2'
|18.10.2015
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|07.08.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Волынь (Луцк)