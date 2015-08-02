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    Артем Кичак - статистика

    #74 | Вратарь
    Имя Артем
    Отчество Иванович
    Фамилия Кичак
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 мая 1989 (33 года)
    Рост 198
    Вес 89
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 3 -4 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Волынь (Луцк)
    20.03.2016 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:1 Волынь (Луцк)
    13.03.2016 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    05.12.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 0:1 Волынь (Луцк)
    29.11.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
    2'
    18.10.2015 Был в запасе Александрия (Александрия) 3:1 Волынь (Луцк)
    07.08.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:2 Металлист (Харьков)
    02.08.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:2 Волынь (Луцк)
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