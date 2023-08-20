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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Оболонь
Днепр-1 - Оболонь: обзор матча 20 августа 2023
Днепр-1
20.08.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Оболонь
16'
А. Пихаленок (П)
46'
Р. Тарануха
83'
И. Краснопир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Оболонь
83'
ГОЛ! 1:2!
И. Краснопир
Пас отдал
В. Груша
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Б. Леднев
79'
76'
Замена
D. Fateev
️️️️
А. Вовкун
75'
Замена
В. Груша
️️️️
О. Слободян
73'
Желтая карточка
А. Вовкун
Замена
Э. Пурита
️️️️
Е. Пасич
71'
Желтая карточка
А. Сваток
67'
61'
Замена
И. Мединский
️️️️
Д. Нагиев
Замена
И. Когут
️️️️
О. Горин
54'
Замена
В. Танчик
️️️️
Билл
54'
Желтая карточка
А. Пихаленок
48'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Тарануха
Пас отдал
И. Краснопир
Замена
А. Филиппов
️️️️
D. Kivinda
46'
46'
Замена
И. Краснопир
️️️️
С. Суханов
46'
Замена
Е. Прокопенко
️️️️
А. Осман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Пихаленок
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Билл
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
4-2-3-1
1
Кинарейкин
18
Каплиенко
5
Сваток
25
Горин
3
Кравец
15
Рубчинский
8
Пихаленок
42
Пасич
30
Леднев
99
Билл
97
3-2-2-2
1
Федоривский
5
Приймак
4
Мороз
5
Осман
55
Суханов
34
Вовкун
17
Черненко
10
Слободян
9
Тарануха
16
Лукьянчук
42
Пасич
4
Пурита
4
Пурита
42
Пасич
25
Горин
25
Когут
25
Когут
25
Горин
30
Леднев
14
Пирес
14
Пирес
30
Леднев
99
Билл
34
Танчик
34
Танчик
99
Билл
97
9
Филиппов
9
Филиппов
97
5
Осман
24
Прокопенко
24
Прокопенко
5
Осман
10
Слободян
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
34
Вовкун
29
29
34
Вовкун
33
Нагиев
13
Мединский
13
Мединский
33
Нагиев
55
Суханов
95
Краснопир
95
Краснопир
55
Суханов
Остались в запасе
Днепр-1
Оболонь
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
13
Артем Кичак
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Днепр-1 - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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