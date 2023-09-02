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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Оболонь
Полесье - Оболонь: обзор матча 02 сентября 2023
Полесье
02.09.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Оболонь
90+7'
В. Грицук (П)
90+9'
А. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Оболонь
ГОЛ! 2:0!
А. Козак
Пас отдал
В. Грицук
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грицук
90'
+7
90'
+5
Вторая желтая
Т. Мороз
Замена
В. Грицук
️️️️
В. Танковский
83'
79'
Желтая карточка
Р. Тарануха
78'
Замена
А. Вовкун
️️️️
Д. Нагиев
72'
Замена
С. Суханов
️️️️
В. Груша
64'
Замена
С. Косовский
️️️️
Р. Черненко
64'
Замена
Е. Прокопенко
️️️️
А. Осман
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Ариэлсон
63'
46'
Замена
И. Мединский
️️️️
А. Чернов
Замена
А. Козак
️️️️
А. Назаренко
46'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
Б. Крушинский
46'
Желтая карточка
А. Смоляков
35'
33'
Желтая карточка
Т. Мороз
Желтая карточка
Ф. Будковский
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
2
Бени Макуана
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
25
Виталий Груша
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
4-2-1-3
71
Бойко
29
Смоляков
44
Чоботенко
55
Крушинский
4
Кравченко
31
Шабанов
6
Танковский
7
Назаренко
99
Ариэлсон
28
Будковский
2
Макуана
4-4-2
1
Федоривский
33
Нагиев
5
Приймак
5
Осман
4
Мороз
10
Слободян
17
Черненко
14
Чернов
25
Груша
2
Карась
9
Тарануха
55
Крушинский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
55
Крушинский
7
Назаренко
59
Козак
59
Козак
7
Назаренко
6
Танковский
22
Грицук
22
Грицук
6
Танковский
99
Ариэлсон
95
Мустафаев
95
Мустафаев
99
Ариэлсон
33
Нагиев
34
Вовкун
34
Вовкун
33
Нагиев
5
Осман
24
Прокопенко
24
Прокопенко
5
Осман
25
Груша
55
Суханов
55
Суханов
25
Груша
17
Черненко
25
Косовский
25
Косовский
17
Черненко
14
Чернов
13
Мединский
13
Мединский
14
Чернов
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
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Оболонь
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