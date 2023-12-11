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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Оболонь
Динамо К - Оболонь: обзор матча 11 декабря 2023
Динамо К
11.12.2023, понедельник, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Оболонь
67'
Бенито
89'
В. Ванат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Оболонь
Желтая карточка
А. Андриевский
90'
+4
Желтая карточка
В. Бражко
90'
+4
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Кабаев
90'
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Ванат
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Ванат
89'
88'
Желтая карточка
П. Лукьянчук
84'
Вторая желтая
Т. Мороз
81'
Желтая карточка
С. Суханов
80'
Замена
С. Суханов
️️️️
И. Краснопир
76'
Желтая карточка
Д. Карась
74'
Желтая карточка
Т. Мороз
70'
Замена
В. Груша
️️️️
Р. Тарануха
ГОЛ! 1:0!
Бенито
67'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
66'
Замена
Бенито
️️️️
Н. Волошин
62'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
62'
46'
Замена
Д. Нагиев
️️️️
С. Косовский
Желтая карточка
В. Дубинчак
44'
Желтая карточка
Н. Волошин
31'
13'
Красная карточка
А. Вовкун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
34
Артем Вовкун
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
25
Сергей Косовский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Виталий Груша
АП
29
D. Fateev
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
34
Сирота
18
Тымчик
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
3-1-2-4
13
Кичак
34
Вовкун
2
Карась
24
Прокопенко
4
Мороз
25
Косовский
17
Черненко
16
Лукьянчук
13
Мединский
9
Тарануха
95
Краснопир
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
22
Кабаев
20
Караваев
20
Караваев
22
Кабаев
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Бенито
22
Бенито
9
Волошин
19
Ванат
20
Супряга
20
Супряга
19
Ванат
25
Косовский
33
Нагиев
33
Нагиев
25
Косовский
95
Краснопир
55
Суханов
55
Суханов
95
Краснопир
9
Тарануха
25
Груша
25
Груша
9
Тарануха
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
35
Руслан Нещерет
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
14
Александр Чернов
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
14
Александр Чернов
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
4
2
4
Всего ударов по воротам
9
1
Удары в створ
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
8
Сейвы
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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