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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Харьков
Оболонь - Харьков: обзор матча 08 октября 2023
Оболонь
08.10.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Харьков
33'
И. Краснопир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Харьков
Замена
Д. Нагиев
️️️️
И. Мединский
90'
80'
Красная карточка
О. Мозиль
Замена
В. Груша
️️️️
И. Краснопир
79'
Замена
Р. Черненко
️️️️
В. Дубко
79'
Желтая карточка
В. Дубко
76'
75'
Замена
А. Чирук
️️️️
А. Борячук
75'
Замена
К. Бычек
️️️️
Б. Вачиберадзе
Желтая карточка
Т. Мороз
74'
60'
Вторая желтая
И. Курило
46'
Замена
Р. Русин
️️️️
А. Моура
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
46'
Желтая карточка
С. Суханов
45'
+3
Желтая карточка
Е. Прокопенко
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Краснопир
Пас отдал
В. Дубко
33'
9'
Желтая карточка
И. Курило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
25
Сергей Косовский
ЦП
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
10
Ростислав Русин
АП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-1-5
23
Рыбка
4
Мороз
24
Прокопенко
5
Приймак
55
Суханов
25
Косовский
2
Карась
37
Дубко
95
Краснопир
13
Мединский
16
Лукьянчук
4-2-2-2
1
Мозиль
29
Жичиков
17
Курило
20
Червак
74
Фарина
28
Габелок
8
Вачиберадзе
7
Моура
22
Дмитренко
97
Сидоров
23
Борячук
13
Мединский
33
Нагиев
33
Нагиев
13
Мединский
37
Дубко
17
Черненко
17
Черненко
37
Дубко
95
Краснопир
25
Груша
25
Груша
95
Краснопир
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
7
Моура
10
Русин
10
Русин
7
Моура
8
Вачиберадзе
77
Бычек
77
Бычек
8
Вачиберадзе
23
Борячук
79
Чирук
79
Чирук
23
Борячук
Остались в запасе
Оболонь
Харьков
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
14
Александр Чернов
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
14
Александр Чернов
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Оболонь - Харьков
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
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